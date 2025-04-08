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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي ZS كسر زيرو LUXURY بهذا السعر .. أرخص سيارة رياضية

إم جي ZS
إم جي ZS
صبري طلبه

استطاعت إم جي الصينية أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق العالمي والمحلي، لما تقدمه من سيارات متنوعة، ومن ابرز هذه السيارة هي إم جي ZS، والتي تعد من أرخص السيارات الرياضية التي طرحت من قبل العلامة الصينية.

ورصدت السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري، ضمن طرازات كسر الزيرو فئة LUXURY وهي الاعلى تجهيزًا، بسعر يبلغ مليون جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وعدد كيلومترات لم يتجاوز 2000 كم.

تجهيزات السيارة إم جي ZS

تضم السيارة إم جي ZS فرامل مانعة للانغلاق ABS، خاصية التوازن الإلكتروني ESP، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، إمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

إم جي ZS

وزودت السيارة إم جي ZS بمكيف هواء، نظام مراقبة ضغط الإطارات، إضاءة نهارية LED، بلوتوث، مثبت سرعة، جنوط رياضية قياسها 17 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية لجميع الأبواب.

إم جي ZS

القدرات الفنية للسيارة إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصانا و135 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبقدرات الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك للوقود يقدر بحوالي 5.8 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

إم جي ZS

نصائح عند شراء سيارة مستعملة 

ننصح دومًا الراغبين في شراء سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، إلى جانب فحص الهيكل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق قبل إتمام عملية الشراء.

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