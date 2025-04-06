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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سيارة أوتوماتيك موفرة للوقود موديل 2022 بأقل سعر.. 5 سيارات فرنسية «زيرو» تبدأ من 799 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.


اركب BMW X3 "فبريكا بانورما" 2019 .. بهذا السعر
استطاعت عائلة X أن تحقق مكانة كبيرة وسط اسطول سيارات العلامة الألمانية العريقة BMW، حيث تنتمي هذه العائلة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومن أشهر هذه الطرازات هي السيارة BMW X3.

5 سيارات فرنسية موديل 2025 .. تبدأ من 799 ألف جنيه
تتنوع السيارات التى يتم طرحها في السوق المصري، سواء من ناحية التجيزات والتقنيات بحسب الفئات والقدرات الفنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، بالإضافة إلى بلد المنشأ، ومنها السيارات الفرنسية والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة عالميًا ومحليًا.

جاك J7 موديل 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر .. أعلى فئة
تعتبر السيارة جاك J7 من أشهر السيارات الصينية التي انطلقت في مصر، وذلك عن فئة السيدان، وتتمتع السيارة بمظهر خارجي يتسم بالطابع الرياضي، إلى جانب الكثير من التجهيزات، منها وسائل الرفاهية والتحكم وتقنيات الحماية.

الكشف رسميًا عن فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026 .. صور
تواصل فورد الأمريكية رائدة صناعة السيارات تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عن السيارة العضلية صاحبة المهام الشاقة فورد رينجر سوبرديوتي موديل 2026.

سيارة أوتوماتيك موفرة للوقود موديل 2022 .. بأقل سعر للمستعمل
تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير واحدة من أبرز سيارات الفئة الاقتصادية التي طرحت في مصر، نسبة إلى سعرها المناسب مقارنة ببعض السيارات الاخرى، إلى جانب الاستهلاك الجيد للوقود، بالإضافة إلى تمتع السيارة بعدد من التجهيزات بحسب كل فئة.

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