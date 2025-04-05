سيارة أوتوماتيك موفرة للوقود موديل 2022 .. بأقل سعر للمستعمل

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير واحدة من أبرز سيارات الفئة الاقتصادية التي طرحت في مصر، نسبة إلى سعرها المناسب مقارنة ببعض السيارات الاخرى، إلى جانب الاستهلاك الجيد للوقود، بالإضافة إلى تمتع السيارة بعدد من التجهيزات بحسب كل فئة.

ورصدت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، مع الانتماء للفئة عالية التجهيزات توب لاين، وبسعر يبلغ 550 ألف جنيه.

سوزوكي ديزاير

ولكن ننصح جميع المقبلين على شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة، للتأكد من الحالة الفنية والهيكلية، والتي تعد من أهم المعايير للشراء.

سوزوكي ديزاير

تجهيزات السيارة سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بكاميرا خلفية تتصل بشاشة عرض تتوسط قمرة القيادة، تدعم التطبيقات الذكية والتحكم في الوسائط، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعدد الوظائف، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، زر تشغيل وإيقاف السيارة.

سوزوكي ديزاير

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير زجاج خلفي مظلل، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية للرؤية، مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، قفل مركزي للأبواب مع ريموت تحكم، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي، مثبت سرعة.

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي ديزاير

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير على ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 85 حصانا، و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي ديزاير

تسارع السيارة سوزوكي ديزاير واستهلاك الوقود

تتسارع السيارة سوزوكي ديزاير قياسيًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك الوقود إلى 5.5 لترًا، عند قطع مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، مما يجعلها واحدة من أبرز السيارات الموفرة للوقود.