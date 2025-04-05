رينو تكشف النقاب عن أوسترال الرياضية بتحديثات جديدة

تواصل رينو الفرنسية من تألقها عالميًا؛ بعد الكشف عن أحدث إصداراتها من سيارة أوسترال الشهيرة، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

جاءت السيارة رينو أوسترال بمظهر جديد "فيس ليفت"، حيث ظهرت بمقدمة محدثة، مع شبكات أمامية عصرية ومتعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى تعديلات ناحية الصادم الأمامي مع مصابيح ضباب مزدوجة، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، والإبقاء على مفهوم السيارة الرياضي.

رينو أوسترال

وترتكز السيارة رينو أوسترال على جنوط أنيقة ذات مظهر رياضي، مع أقطاب نحيفة على جانبي السقف، وسبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، وقواعد للمرايا وعوازل جديدة للأبواب، وزجاج معتم، ومصابيح ضباب للناحية الخلفية من السيارة، 4 أبواب، إلى جانب باب خلفي خاص بمساحة التخزين.

رينو أوسترال

الأداء الفني للسيارة رينو أوسترال

ما زالت السيارة رينو أوسترال تحتفظ بنفس قدراتها الفنية، حيث تعتمد على محرك سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT-X أوتوماتيكي الأداء.

رينو أوسترال

مقصورة عصرية للسيارة رينو أوسترال

تضم السيارة رينو أوسترال مقصورة ذات طابع عصري، حيث تضم مقاعد كهربائية التحكم، عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، لوحة عدادات 12 بوصة، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي مميز.