قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة لاتنسى في البحرين .. عمرو دياب يشعل الدانة ويتألق فى الحفل| صور
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025
دعاء للميت مؤثر جدا.. ردده في جوف الليل
رينو تكشف النقاب عن أوسترال الرياضية بتحديثات جديدة
قناة تليفزيونية تبدأ عرض مسلسل ولاد الشمس .. اعرف الموعد
بلمسة بحرية مميزة .. طريقة عمل الملوخية بالجمبري
لا تكلمني عن الفانلة.. تعليق صادم من عمرو أديب بشأن مصير زيزو
إيران وغزة على رأس الأجندة.. نتنياهو يستعد لزيارة واشنطن
سيد عبد الحفيظ : اتحاد الكرة والرابطة بيضربوا في بعض وداخلين في عناد
تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني
أبعدوا أيديكم.. احتجاجات مناهضة لـ ترامب وماسك اليوم في ألف مدينة أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو تكشف النقاب عن أوسترال الرياضية بتحديثات جديدة

رينو أوسترال
رينو أوسترال
صبري طلبه

تواصل رينو الفرنسية من تألقها عالميًا؛ بعد الكشف عن أحدث إصداراتها من سيارة أوسترال الشهيرة، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

جاءت السيارة رينو أوسترال بمظهر جديد "فيس ليفت"، حيث ظهرت بمقدمة محدثة، مع شبكات أمامية عصرية ومتعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى تعديلات ناحية الصادم الأمامي مع مصابيح ضباب مزدوجة، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، والإبقاء على مفهوم السيارة الرياضي.

 رينو أوسترال 

وترتكز السيارة رينو أوسترال على جنوط أنيقة ذات مظهر رياضي، مع أقطاب نحيفة على جانبي السقف، وسبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، وقواعد للمرايا وعوازل جديدة للأبواب، وزجاج معتم، ومصابيح ضباب للناحية الخلفية من السيارة، 4 أبواب، إلى جانب باب خلفي خاص بمساحة التخزين.

 رينو أوسترال 

الأداء الفني للسيارة رينو أوسترال 

ما زالت السيارة رينو أوسترال تحتفظ بنفس قدراتها الفنية، حيث تعتمد على محرك سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT-X أوتوماتيكي الأداء.

 رينو أوسترال 

مقصورة عصرية للسيارة رينو أوسترال

تضم السيارة رينو أوسترال مقصورة ذات طابع عصري، حيث تضم مقاعد كهربائية التحكم، عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، لوحة عدادات 12 بوصة، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي مميز.

رينو أوسترال رينو أوسترال السيارة رينو أوسترال سيارة رينو أوسترال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذئاب

حالة طوارئ.. ذئاب تنتشر في أمريكا| ماذا يحدث؟

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

ترامب وإيلون ماسك

ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض

معتاد الأجرام خلال 72 ساعة.. أمن بورسعيد يضبط المتهم قاتل مدرس الرياضيات

معتاد الإجرام .. أمن بورسعيد يضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس الرياضيات

أجواء شتوية

أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

اشتباك استمر ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

زيادة اسعار البنزين

موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل

بالصور

ليلة لاتنسى في البحرين .. عمرو دياب يشعل الدانة ويتألق فى الحفل| صور

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بلمسة بحرية مميزة .. طريقة عمل الملوخية بالجمبري

طريقة عمل الملوخية بالجمبري
طريقة عمل الملوخية بالجمبري
طريقة عمل الملوخية بالجمبري

برج الجدي حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. تقدم بخطوات ثابتة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. لا تخشى التغيير

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

فيديو

المتهمين

سقوط 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بالضرب بالبساتين

المتهمين

بعد انتشار الفيديو .. القبض على 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة | صور

الاطفال

الداخلية تكشف ملابسات فيديو خرز الأطفال ببورسعيد

وفاة زوجة نضال الشافعي

فارقت الحياة بعد والدتها بأيام قليلة.. السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة نضال الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد