بالأسعار.. مقارنة بين فيات X500 ونيسان جوك موديل 2025| صور

تعتبر السيارة فيات X500 ونيسان جوك، من أشهر السيارات المقدمة في السوق المصري ضمن موديلات 2025، ووسط عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر، وتقدم السيارتين بعدد من التجهيزات، والتي تتضمن تقنيات الحماية والأمان، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم والقدرات الفنية.

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار وأبرز مواصفات السيارة فيات X500 ونيسان جوك موديل 2025

فيات X500

القدرات الفنية للسيارة فيات X500 موديل 2025

تعتمد السيارة فيات X500 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تصل السرعة القصوى للسيارة فيات X500 موديل 2025 إلى 190 كم/س، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.3 ثانية.

ويصل متوسط استهلاك السيارة فيات X500 من الوقود بحوالي 5.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما زودت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار.

أبعاد السيارة فيات X500 موديل 2025

تأتي السيارة فيات X500 بنسبة طول كلي بلغت 4269 مم، و1796 مم للعرض، و1608 مم للارتفاع الكلي، بينما يصل الخلوص الارضي إلى 160 مم.

أسعار السيارة فيات X500 موديل 2025

تقدم السيارة فيات X500 موديل 2025 في السوق المصري بسعر مليون و140 ألف جنيه.

نيسان جوك

القدرات الفنية للسيارة نيسان جوك موديل 2025

زودت السيارة نيسان جوك موديل 2025 بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 115 حصانا و200 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتعتمد السيارة نيسان جوك موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

وتتسارع السيارة نيسان جوك موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 10.8 ثانية، بينما تستهلك نسبة من الوقود قدرها 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

الأبعاد الخارجية للسيارة نيسان جوك موديل 2025

ترتكز السيارة نيسان جوك موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2636 مم، وبنسبة طول كلي 4210 مم، و1800 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1593 مم.

أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2025 في مصر

تتراوح أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2025 بين 1,068,000 جنيه و 1,168,000 جنيه.