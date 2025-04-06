بمظهر رياضي.. إصدار جديد من تويوتا كورولا كروس 2025

تعزز الصانعة اليابانية تويوتا من تواجدها في هذا المجال، بعد الكشف عن السيارة الجديدة كورولا كروس موديل 2025، والتي تأتي بتعديلات رياضية مميزة ضمن إصدارات GT.

تم تدشين السيارة في معرض بانكوك التايلندي للسيارات، كما شاركت هذه النسخة التعديلات طرازات اخرى منها، لاندكروزر، والأيقونة الرياضية CHR، بالإضافة إلى السيارة ياريس كروس.

تحديثات مميزة لسيارة تويوتا كورولا كروس GT

تتمتع السيارة تويوتا كورولا كروس GT بشبكات أمامية اسفل غطاء المحرك وناحية الصادم، بتصميم متعدد الفتحات الهوائية وباللون الأسود، بالإضافة إلى وجود مصابيح ضباب دائرية الشكل، إلى جانب المصابيح الأمامية صاحبة المظهر العدواني الحاد.

تويوتا كورولا كروس GT

وتأتي السيارة تويوتا كورولا كروس GT بتصميم عصري ضمن إصدارات السيارات الرياضية كروس اوفر، مع مظهر خلفي يضم عدد من اللمسات ابرزها سبويلر رياضي مثبت أعلى ناحية الزجاج الخلفي صاحب الإطلالة المعتمة والتي تزين من الخصوصية والفخامة، مع وجود صادم خلفي بمظهر رياضي.

تويوتا كورولا كروس GT

وجاءت السيارة تويوتا كورولا كروس GT بتعديلات تتضمن نظام التوجيه، بالإضافة إلى نظام التعليق، وبينما تعتمد فنيًا على محرك سعة 2000 سي سي، متصل بعدد 3 محركات كهربائية مع قوة إجمالية قدرها 196 حصانا، بالإضافة إلى تقنيات الجر الكلي للعجلات.

تويوتا كورولا كروس GT

أسعار السيارة تويوتا كورولا كروس GT

تقدم السيارة تويوتا كورولا كروس GT في تايلاند بسعر يقدر بحوالي 36 ألف دولار أمريكي.