أسعار ومواصفات MG 7 موديل 2025 في السعودية .. صور

تعتبر السيارة MG 7 موديل 2025 من أشهر الطرازات الصينية في عالم السيارات وتحديدًا بين اسطول إم جي، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي من فئة السيدان، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات الداخلية ووسائل الرفاهية والتحكم.

وتقدم السيارة MG 7 موديل 2025 في السوق السعودي من خلال 3 فئات من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 91,050 ريال، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات السيارة في السعودية، إلى جانب أسعارها الرسمية.

القدرات الفنية للسيارة MG 7 موديل 2025

تعتمد السيارة MG 7 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 188 حصانا و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

MG 7 موديل 2025

زودت السيارة MG 7 موديل 2025 بمحرك اخر سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 261 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 405 نيوتن متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء أيضًا.

تجهيزات السيارة MG 7 موديل 2025

تضم السيارة MG 7 موديل 2025 منبه النقطة العمياء، توزيع قوة الفرمل الكترونيا EBD، مانع الانغلاق للفرامل ABS، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، كاميرا 360 درجة، إنذار لمنع السرقة، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، قفل مركزي، بصمة خارجية.

MG 7 موديل 2025

زودت السيارة MG 7 موديل 2025 بمقاعد كهربائية أمامية للتحكم في أوضاع الجلوس، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام ترفيهي صوتي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مصابيح LED امامية وخلفية، جنوط رياضية، شبكات أمامية ذات مظهر عصري.

أسعار السيارة MG 7 موديل 2025 في السعودية

يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة MG 7 موديل 2025 نحو 91,050 ريال، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 101,050 ريال و 106,050 ريال سعودي.