أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2025 في السعودية

تقدم جيلي الصينية مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، منها النسخة توجيلا موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، وطرحت السيارة عبر عدد من الفئات، مع أسعار تبدأ من 109,135 ريال.

القدرات الفنية للسيارة جيلي توجيلا موديل 2025

تعتمد السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية 238 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وبقدرات الدفع الأمامي للعجلات.

جيلي توجيلا موديل 2025

تسارع السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 واستهلاك الوقود

بفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها سيارة جيلي توجيلا موديل 2025 يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.9 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك الوقود إلى 7 لترات عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

أبرز تجهيزات جيلي توجيلا موديل 2025

تضم السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 مجموعة من التجهيزات والتي تتنوع بين الرفاهية والحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، منبه النقاط العمياء، مساعد الفرامل BA، ومانع الانغلاق ABS.

جيلي توجيلا موديل 2025

بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، والثبات الالكتروني، المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، إنذار، بصمة تشغيل وإيقاف السيارة.

وتضم السيارة نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم أوامر التحكم الصوتي، نظام ترفيهي عالي الاداء، مكيف هواء أوتوماتيك، فرامل يد الكترونية، حساسات ضوء ومطر.

أسعار السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 في السوق السعودي

تبدأ أسعار السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 في السعودية من 109,135 ريال للفئة الأولى، وصولاً إلى 133,285 ريال سعودي للفئة عالية التجهيزات.