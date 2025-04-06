قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
21 أبريل .. آخر موعد للحصول على منحة لحضور قمة البحث العلمي في فرنسا
رد مثير.. المتهم الأول برشاوى الإدارة المركزية لحماية نهر النيل يعلن عن ثروته
الرسالة هنوصلها بالفن.. محمد رمضان: حفلة كوتشيلا قد تكون الأخيرة لي في أمريكا
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
كشّرت عن أنيابها.. الصين تتعهد بإجراءات حاسمة للرد على رسوم ترامب الجمركية
نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء
هاجر الشرنوبي تكشف عن أسرار صفا بمسلسل حكيم باشا.. وتروي قصة كفاحها
لا تفوتوا هذه الليلة.. سماء مصر تتزين بأجمل الاقترانات الفلكية
رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية «خطير جدًا».. ويُسبّب أزمة عالمية
أهم مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات جيلي توجيلا موديل 2025 في السعودية

جيلي توجيلا موديل 2025
جيلي توجيلا موديل 2025
صبري طلبه

تقدم جيلي الصينية مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، منها النسخة توجيلا موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، وطرحت السيارة عبر عدد من الفئات، مع أسعار تبدأ من 109,135 ريال.

القدرات الفنية للسيارة جيلي توجيلا موديل 2025

تعتمد السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية 238 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وبقدرات الدفع الأمامي للعجلات.

جيلي توجيلا موديل 2025

تسارع السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 واستهلاك الوقود

بفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها سيارة جيلي توجيلا موديل 2025 يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.9 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك الوقود إلى 7 لترات عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

أبرز تجهيزات جيلي توجيلا موديل 2025 

تضم السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 مجموعة من التجهيزات والتي تتنوع بين الرفاهية والحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، منبه النقاط العمياء، مساعد الفرامل BA، ومانع الانغلاق ABS.

جيلي توجيلا موديل 2025

بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، والثبات الالكتروني، المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، إنذار، بصمة تشغيل وإيقاف السيارة.

وتضم السيارة نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم أوامر التحكم الصوتي، نظام ترفيهي عالي الاداء، مكيف هواء أوتوماتيك، فرامل يد الكترونية، حساسات ضوء ومطر.

أسعار السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 في السوق السعودي

تبدأ أسعار السيارة جيلي توجيلا موديل 2025 في السعودية من 109,135 ريال للفئة الأولى، وصولاً إلى 133,285 ريال سعودي للفئة عالية التجهيزات.

جيلي توجيلا توجيلا موديل 2025 جيلي توجيلا موديل 2025 أسعار جيلي توجيلا موديل 2025 أسعار جيلي توجيلا موديل 2025 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل من خلال الأهلي نت والأهلي موبايل

بديل إنستاباي.. تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

إلغاء تصريح أنوثة كوتة بعد واقعة نمر طنطا

بعد واقعة نمر طنطا .. الثقافة تلغي تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض بعد 24 ساعة من اختفائها | شاهد

الطقس في مصر

أغلقوا الأبواب .. تحذيرات جديدة من الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب المحافظات غدا

درجة الحرارة غدا في القاهرة والإسكندرية وبقية محافظات مصر (بيان رسمي)

درجة الحرارة غدا في القاهرة والإسكندرية وبقية محافظات مصر .. بيان رسمي

جامعة القاهرة

تعليق الدراسة بجامعة القاهرة الاثنين القادم

ترشيحاتنا

ترامب

زلزال إقتصادي.. فرنسا تحذّر من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

أرشيفية

إيلون ماسك: أوروبا بحاجة ماسة لإلغاء القيود التنظيمية بشكل جذري

أرشيفية

اليونيسف: أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة

بالصور

أسما إبراهيم تتألق في إطلالة ملكية خلال كأس دبي العالمي للخيول| صور

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

ماذا يحدث لمعدتك عند الإفراط في تناول الترمس؟

مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس

فى اجواء مبهجة .. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم

جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة سكرتير عام محافظة الدقهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جيهان الشماشرجي

اشتغلت قهوجيه وجواهرجية .. جيهان الشماشرجي تكشف عن مهن عملت بها قبل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد