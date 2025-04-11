أسعار نيسان اريا موديل 2025 في الإمارات.. بتصميم الكروس اوفر

استطاعت نيسان اليابانية ورائدة صناعة السيارات، أن تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الاسواق عالميًا وعربيًا، حيث تقدم مجموعة من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو السيارات الرياضية باختلاف بفائتها الـ SUV، والكروس اوفر.

وتعتبر السيارة نيسان اريا واحدة من ابرز السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر المطروحة في الامارات، وتقدم السيارة بتصميم عصري، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تجهيزات الحماية والأمان، ووسائل دعم قائد المركبة.

القدرات الفنية للسيارة نيسان اريا موديل 2025

تعتمد السيارة نيسان اريا موديل 2025 على محرك هجين، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 306 حصان، و600 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

نيسان اريا موديل 2025

بطارية السيارة نيسان اريا موديل 2025

تضم السيارة نيسان اريا موديل 2025 بطارية سعة 90 كيلووات، مع مدى للسير يقدر بـ 580 كيلومتر في الساعة.

السرعة القصوى وتسارع نيسان اريا موديل 2025

تصل السرعة القصوى للسيارة نيسان اريا موديل 2025 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.1 ثانية.

نيسان اريا موديل 2025

ابرز تجهيزات السيارة نيسان اريا موديل 2025

تضم السيارة نيسان اريا موديل 2025 باقة من التجهيزات تتضمن، كاميرا لمتابعة لسهولة التحكم والاصطفاف، حساسات حركة، مساعد فرامل BA، نظام مانع الانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، وسائد هوائية متقدمة للحماية.

نيسان اريا موديل 2025

زودت السيارة نيسان اريا موديل 2025 بجنوط رياضية، إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED LIGHT، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، شاشة داخلية تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، زر بدء وإيقاف التشغيل، بصمة خارجية، مقود حركة كهربائي بتقنيات متعددة للأوامر الصوتية والتحكم.

أسعار السيارة نيسان اريا موديل 2025 في الإمارات

يصل سعر السيارة نيسان اريا موديل 2025 في السوق الإماراتي إلى 230,000 درهم.