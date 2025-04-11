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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا سبورتاج موديل 2024 هاي لاين كسر زيرو.. بهذا السعر

كيا سبورتاج موديل 2024
كيا سبورتاج موديل 2024
صبري طلبه

تعتبر السيارة كيا سبورتاج من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية طوال مسيرتها، حيث تمكنت سبورتاج من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى مظهرها الخارجي من طرازات الـ SUV، بالإضافة إلى التجهيزات والتقنيات بحسب كل فئة.

ورصدت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 هاي لاين بحالة كسر زيرو داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ضمن فئات هاي لاين، وبمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، مع عدد كيلومترات يقدر بـ 7000 كم، وبسعر يبلغ مليون 890 ألف جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2024

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو"، بأهمية الفحص الفني الشامل، يتضمن القدرات الميكانيكية، بالإضافة إلى الكشف الشامل على الهيكل الداخلي والخارجي، إلى جانب مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

كيا سبورتاج موديل 2024

الأداء الفني للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024

تستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية 7 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا سبورتاج موديل 2024

تجيهزات السيارة كيا سبورتاج موديل 2024

 

تضم فئة هاي لاين من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024، مجموعة كبيرة من التجهيزات ابرزها فتحة سقف بانوراما، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، مصابيح ضباب، إنذار، زجاج خلفي مظلل.

كيا سبورتاج موديل 2024

زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بوسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، فرامل بنظام ABS و EBD، بالإضافة إلى نظام ESP، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، جنوط رياضية، شبكات أمامية كبيرة الحجم.

كيا سبورتاج موديل 2024

أبعاد السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 

 

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بتصمم خارجي رياضي، مع أبعاد قدرها 2680 مم لقاعدة العجلات، وبنسبة طول كلي قدرها 4515 مم، و1865 مم للعرض الكلي، وارتفاع يبلغ 1650 مم، مع 170 مم للخلوص الأرضي.

كيا سبورتاج كيا سبورتاج كيا سبورتاج موديل 2024 كيا سبورتاج كسر زيرو

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