هيونداي تكشف عن باليسيد هايبرد موديل 2026 .. صور

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية، عن أحدث سياراتها الهجينة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام suv، صاحبة اللقب باليسيد موديل 2026.

تأتي السيارة هيونداي باليسيد بعدد 3 صفوف من المقاعد، حيث تتمتع بمساحة عائلية إلى جانب سعة كبيرة للتخزين، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب وسائل الحماية والرفاهية والتحكم.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي باليسيد 2026

تعتمد السيارة هيونداي باليسيد على محرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 287 حصانا، و260 رطل/قدم من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار.

هيونداي باليسيد 2026

بينما كانت الارقام الخاصة بالمحرك السابق تحقق قوة إجمالية قدرها 291 حصانا، مع محرك سعة 3800 سي سي، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 352 نيوتن متر.

يستطيع المحرك الجديد إعطاء أفضلية السحب التي تصل إلى 2.267 كيلوجرام، مع إمكانية العمل بتقنية الدفع الأمامي أو الدفع الكلي للعجلات، إلى جانب التقنيات الهيجنة التي تتمتع بها النسخة الجديدة.

هيونداي باليسيد 2026

حيث زودت السيارة هيونداي باليسيد بتقنيات هجينة تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 2500 سي سي، مقترن بعدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة 329 حصانا و460 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

هيونداي باليسيد 2026

ابرز تجهيزات السيارة هيونداي باليسيد

تضم السيارة هيونداي باليسيد شاشتين قياس 12.3 إنش، مع دعم التطبقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية أنيقة، إضاءة بتقنية LED، أقطاب ثنائية على جانبي السقف.

يذكر أن هيونداي لم تكشف حتى الان عن أسعار السيارة هيونداي باليسيد الجديدة، ولكن أسعار إصدارات 2025 كانت تبدأ من 38 ألف و675 دولار أمريكي.