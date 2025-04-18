قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف منزل بقطاع غزة
اللجنة المشرفة تقر غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين
سعر الذهب عيار 24 اليوم 18-4-2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات في الضفة الغربية
احفظها بتليفونك.. أرقام تهمك في حالة الطوارئ
وفاة زوجة طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء
بمكالمة هاتفية.. جدد رخصة القيادة من المنزل
مذكرة إعلان نوايا.. خطوة جديدة بين واشنطن وكييف حول اتفاق المعادن
إيمان كريم تشكر النيابة الإدارية لاستجابتها لبلاغ التعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تكشف عن باليسيد هايبرد موديل 2026 .. صور

هيونداي باليسيد 2026
هيونداي باليسيد 2026
صبري طلبه

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية، عن أحدث سياراتها الهجينة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام suv، صاحبة اللقب باليسيد موديل 2026.

تأتي السيارة هيونداي باليسيد بعدد 3 صفوف من المقاعد، حيث تتمتع بمساحة عائلية إلى جانب سعة كبيرة للتخزين، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب وسائل الحماية والرفاهية والتحكم.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي باليسيد 2026

تعتمد السيارة هيونداي باليسيد على محرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 287 حصانا، و260 رطل/قدم من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار.

هيونداي باليسيد 2026

بينما كانت الارقام الخاصة بالمحرك السابق تحقق قوة إجمالية قدرها 291 حصانا، مع محرك سعة 3800 سي سي، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 352 نيوتن متر.

يستطيع المحرك الجديد إعطاء أفضلية السحب التي تصل إلى 2.267 كيلوجرام، مع إمكانية العمل بتقنية الدفع الأمامي أو الدفع الكلي للعجلات، إلى جانب التقنيات الهيجنة التي تتمتع بها النسخة الجديدة.

هيونداي باليسيد 2026

حيث زودت السيارة هيونداي باليسيد بتقنيات هجينة تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 2500 سي سي، مقترن بعدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة 329 حصانا و460 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

هيونداي باليسيد 2026

ابرز تجهيزات السيارة هيونداي باليسيد 

تضم السيارة هيونداي باليسيد شاشتين قياس 12.3 إنش، مع دعم التطبقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية أنيقة، إضاءة بتقنية LED، أقطاب ثنائية على جانبي السقف.

يذكر أن هيونداي لم تكشف حتى الان عن أسعار السيارة هيونداي باليسيد الجديدة، ولكن أسعار إصدارات 2025 كانت تبدأ من 38 ألف و675 دولار أمريكي.

هيونداي باليسيد هيونداي باليسيد هيونداي باليسيد الجديدة مواصفات هيونداي باليسيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع إجازة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

أسبوع إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية| صور

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية.. صور

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

البنك الاهلي

مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟

محمد الاتربى

أول قرار من البنك الأهلي بشأن شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة منتصف الليل.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء

أبو بكر القاضي: أزمة الأطباء لا تُحل بزيادة الخريجين

احتفالية المتحف المصرى

لقاء جديد يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا بالمتحف المصري الكبير

ينك التعمير والاسكان

التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي التاسع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الابراج
الابراج
الابراج

بعد وفاة سعد محمد.. احترس هذه الأشياء تسبب سرطان الدم

سعد محمد
سعد محمد
سعد محمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد