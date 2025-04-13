هيونداي إلنترا CN7 موديل 2024 كسر زيرو .. بأقل سعر

تعتبر السيارة إلنترا CN7 من أشهر السيارات المقدمة من هيونداي عالميًا وعربيًا، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة السيدان الرياضية، والتي تحتوي على باقة من التجهيزات بحسب كل فئة.

وظهرت السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و480 ألف جنيه للفئة عالية التجهيز، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لا يتعدى 5000 كم.

هيونداي إلنترا CN7

وننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية إجراء الكشف الفني الذي يتضمن القدرات الميكانيكية، أو الهيكلية سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

الأداء الفني للسيارة هيونداي إلنترا CN7

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا CN7 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي إلنترا CN7

تجهيزات السيارة هيونداي إلنترا CN7

تضم السيارة هيونداي إلنترا CN7 بمجموعة من التجهيزات أبرزها، مرايات جانبية كهربائية ضم مدعومة بإشارات ضوئية، فتحة سقف، زجاج خلفي مظلل، ومصابيح تعمل بتقنية LED، مع شبكات أمامية عصرية، وجنوط بمظهر رياضي.

زودت السيارة هيونداي إلنترا CN7 بتقنيات اخرى منها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وكاميرا خلفية للمتابعة، حساسات ركن، نظام الثبات الالكتروني ESP، وسائد هوائية للحماية من التصادم.

هيونداي إلنترا CN7

وتحتوي السيارة هيونداي إلنترا CN7 على شاشة عرض داخلية تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح تقنيات التحكم الصوتي، بلوتوث، مدخل AUX و USB، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ريموت تحكم، بصمة داخلية وخارجية.