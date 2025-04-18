أخبار السيارات| 5 سيارات كروس أوفر تبدأ من 739 ألف جنيه..أرخص سيارة "كسر زيرو" أوتوماتيك موديل 2025

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

سيارة عائلية من ميتسوبيشي هاي لاين كسر زيرو .. اعرف السعر

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر كروس من أشهر السيارات اليابانية التي انطلقت في مصر، واستطاعت السيارة باختلاف أجيالها أن تحقق شعبية كبيرة في الاسواق، نسبة إلى القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تمتعها بمساحة عائلية تتسع إلى 7 أفراد.

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025 "كسر زيرو"

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة بحالة "كسر الزيرو" وبأسعار مناسبة، ويضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، مقارنة ببعض الإصدارات الأخرى، وأبرزها السيارة بي واي دي F3 من عائلة السيدان.

أسعار ومواصفات سوزوكي بالينو 2025 في السعودية .. بتصميم الهاتشباك

تعتبر السيارة سوزوكي بالينو من أرخص السيارات المطروحة داخل السوق السعودي، وتقدم هذه السيارة من خلال فئتين من التجهيزات هم GL و GLX، بأسعار تبدأ من 60.950 ريال سعودي.

5 سيارات كروس أوفر تبدأ من 739 ألف جنيه .. صور

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة متنوعة من السيارات، ومنها إصدارات الكروس أوفر الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الرياضي المرتفع، إلى جانب المساحة الرحبة، والتقنيات الخاصة بكل إصدار وفئة.