أسعار ومواصفات سوزوكي بالينو 2025 في السعودية .. بتصميم الهاتشباك

تعتبر السيارة سوزوكي بالينو من أرخص السيارات المطروحة داخل السوق السعودي، وتقدم هذه السيارة من خلال فئتين من التجهيزات هم GL و GLX، بأسعار تبدأ من 60.950 ريال سعودي.

تنتمي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2025 إلى فئات الهاتشباك، مع تصميم عصري يضم شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب، مع مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 355 لترا.

سوزوكي بالينو 2025

وترتكز السيارة سوزوكي بالينو على قاعدة عجلات بطول 2.520 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 3.990 مم، وبعرض كلي يبلغ 1.745 مم، بينما يقدر الارتفاع الكلي للسيارة بحوالي 1.500 مم.

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي بالينو 2025

تمتلك السيارة سوزوكي بالينو محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ قوة إجمالية 103 حصان، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

سوزوكي بالينو 2025

تصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي بالينو إلى 170 كيلومترا في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

تجهيزات السيارة سوزوكي بالينو

تضم السيارة سوزوكي بالينو مساعد الفرامل BA، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، عرض مراقبة ضغط الإطارات، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية.

سوزوكي بالينو 2025

زودت السيارة سوزوكي بالينو بقفل مركزي للأبواب، مصابيح نهارية، مرايات جانبية كهربائية نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بلوتوث، مكيف هواء، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، كاميرا للمتابعة، حساسات ركن.

سوزوكي بالينو 2025

تأتي السيارة سوزوكي بالينو بزجاج كهربائي لجميع النوافذ، إنذار مانع للسرقة، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، مقابض من الكروم، خاصية التحكم في الثبات، مقود حركة متعدد الوظائف، شاشة تعمل باللمس.