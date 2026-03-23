أودي تكشف الستار عن E7X الكهربائية الجديدة.. صور

كشفت أودي عن نسختها الجديدة Audi E7X، كإحدى الخطوات التي تعبر من خلالها Audi عن رؤيتها لمستقبل السيارات الكهربائية، خاصة ضمن الفئة التي تجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات المتقدمة، ومن المقرر أن يتم عرض السيارة لأول مرة في الصين خلال فعاليات Beijing Auto Show.

أبعاد أودي E7X

تعتمد سيارة أودي على هيكل كبير يضعها ضمن فئة المركبات الكهربائية متوسطة إلى كبيرة الحجم، حيث يتجاوز طولها 5 أمتار، مع عرض يقترب من مترين وارتفاع يصل إلى أكثر من 1.7 متر، كما تستند إلى قاعدة عجلات طويلة تبلغ أكثر من 3 أمتار، وتتوفر السيارة بخيارات عجلات كبيرة بقياسات تصل إلى 22 بوصة.

محرك وأداء أودي E7X

تقدم أودي E7X بخيارات مختلفة من أنظمة الدفع، حيث تعتمد على محرك كهربائي واحد بقوة تصل إلى 300 كيلوواط، ما يعادل أكثر من 400 حصان، بالإضافة إلى نسخة أعلى بنظام دفع رباعي بقوة إجمالية تصل إلى 500 كيلوواط.

تسارع أودي E7X

يمكن للسيارة أودي E7X التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 4 ثوانٍ في النسخ الأعلى تجهيزًا، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء، كما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 230 كيلومترًا في الساعة.

بطاريات ومدى أودي E7X

تعتمد السيارة على حزمة بطاريات متقدمة مقدمة من CATL، بسعة تصل إلى 109 كيلوواط ساعة، ما يتيح مدى قيادة يصل إلى أكثر من 750 كيلومترًا، كما تستفيد من نظام كهربائي بجهد 900 فولت، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة الشحن وتقليل زمن التزود بالطاقة، إلى جانب دعم الأداء العام للسيارة.