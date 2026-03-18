ستارلينك يصل إلى الإمارات رسميًا

أعلنت شركة ستارلينك التابعة لـ سبيس إكس عن إتاحة خدمتها للإنترنت الفضائي عالي السرعة في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تمثل توسعًا جديدًا للخدمة في منطقة الشرق الأوسط.

وتوفر ستارلينك التابعة لإيلون ماسك إنترنت سريعًا بزمن استجابة منخفض عبر شبكة من الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض، ما يتيح تغطية واسعة حتى في المناطق النائية التي تعاني من ضعف البنية التحتية للاتصالات.

ويُتوقع أن يسهم إطلاق الخدمة في تعزيز التحول الرقمي داخل الإمارات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الاتصال المستقر والسريع، مثل الأعمال والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إطلاق الخدمة في الكويت، ضمن خطة توسع أوسع للشركة في المنطقة، وسط تزايد الطلب على حلول الإنترنت الفضائي كبديل أو مكمل لشبكات الاتصالات التقليدية.