استعدادًا لعيد الفطر.. محافظ الغربية يتفقد موقفي الجلاء والجملة بطنطا لمتابعة الالتزام بالتعريفة

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة شملت موقفي الجلاء والجملة بمدينة طنطا، لمتابعة انتظام حركة السيارات والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، إلى جانب الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع.

وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرص المحافظة على إحكام السيطرة على منظومة النقل الجماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والعميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية، والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ حركة النقل داخل الموقفين، وأجرى حوارات مباشرة مع الركاب للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم فرض أي زيادات غير قانونية، موجهًا المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية خارج التعريفة المعلنة، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات استغلالية، خاصة خلال المواسم والأعياد، مشددًا على أن أي محاولة لفرض تعريفة مخالفة ستُواجه بإجراءات حاسمة وفورية، قائلاً: «لن نسمح بأي تجاوز يمس حقوق المواطن».

مواقف وتعريفة الأجرة

وأضاف المحافظ أن الحملات المرورية والرقابية مستمرة على مدار الساعة داخل المواقف وخطوط السير، مع تطبيق غرامات رادعة على المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة تضع راحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة تليق بأبناء الغربية، خاصة مع زيادة حركة التنقل خلال فترة العيد.