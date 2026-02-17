قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
وزير الجيش الأمريكي والقائد الأعلى لقوات الحلفاء بأوروبا يشاركون في محادثات جنيف

وزير الجيش الأمريكي
وزير الجيش الأمريكي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام روسية بتواجد وزير الجيش الأمريكي دريسكول والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا جرينكوفيتش في جنيف لإجراء المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وتستضيف العاصمة السويسرية جينيف جولة جديدة من المحادثات حول الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع.

وذكر راديو وتلفزيون سويسرا /أر تى أس/ أن روسيا ـ التي يمثلها في جنيف فلاديمير ميدينسكي ـ تتمسك بنهجها المتشدد. فهي تواصل ضرباتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وتطالب باستعادة منطقة دونباس بأكملها في شرق البلاد.مضيفا أن الوفد الأمريكي سيترأسه كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

-من جانبها، تبدو كييف، بقيادة كبير المفاوضين رستم أوميروف، مستعدة للنظر في إنشاء منطقة تجارة حرة في هذا الجزء من البلاد. لكن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا يؤكد أنه لا يمكن لأي حل أن يمس بوحدة أراضي البلاد.

وأشارت /أر تى أس/ إلى أن هذا الإجتماع يمثل لسويسرا ـ التي تتولى حاليا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ـ نجاحا دبلوماسيا هاما.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو إلى الحضور إلى جنيف لإجراء مناقشات "جادة وموضوعية ومثمرة لجميع الأطراف".

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

