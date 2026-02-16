قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
2 مارس.. محاكمة سارة خليفة في اتهامها بتصوير شاب داخل غرفة نومها
الحسن يتوج بطلًا للدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل رمضان بأيام| كيلو الفراخ بـ91 جنيها.. ومفاجأة بشأن سعر البانيه بالأسواق

الدواجن
الدواجن
هاني حسين

الفراخ بكام انهاردة؟.. سؤال يردده المواطن في الشارع المصري خاصة بعد موجة من الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

استقرار شبه نسبي في الأسعار 

استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، عقب قرار نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق.

وجاءت الأسعار كالآتي..

الفراخ البيضاء بـ91 جنيه 

بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما سجل سعر البيع للمستهلك داخل محال الدواجن قرابة 101 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر الدواجن الحمراء «الساسو» ليكون بين 107 و108 جنيهات للكيلو في البورصة لتباع في الأسواق بين 115 و130 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

وبالنسبة للفراخ البلدي، بلغ سعر الكيلو داخل المزارع نحو 120 جنيهًا، وسعر البيع للمستهلك حوالي 130 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو

واستقرت سعر الفراخ الساسو في أسواق الجملة عند 105 جنيهات للكيلو، ويُباع للمستهلك بحوالي 115 جنيهًا

سعر طبق البيض

سجل سعر طبق البيض الأبيض حوالي 115 جنيهًا اليوم الإثنين،  ويصل إلى 130 جنيهًا للمستهلك، بينما بلغ سعر طبق البيض الأحمر حوالي 120 جنيهًا في الجملة، ويُباع بحوالي 135 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصلت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية اليوم من 24 إلى 25 جنيها، وسعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو.

خطة الحكومة لضبط الأسعار 

وتتبنى الحكومة حاليًا خطة تعتمد على ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وأجزائها عبر المنافذ الرسمية التابعة للدولة، من خلال تنسيق ثلاثي بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر، بهدف توفير بدائل أقل سعرًا وكسر حدة الارتفاعات.

ويستند هذا التوجه إلى استيراد شحنات من عدة دول لسد الفجوة بين العرض والطلب.

غير أن هذا الحل، رغم أهميته في تهدئة السوق مؤقتًا، يثير مخاوف داخل الأوساط الإنتاجية من كونه إجراءً إسعافيًا لا يعالج جذور الأزمة.

وبحسب منتجين ومربين، لا تكمن المشكلة في نقص المعروض فحسب، بل في هيكل السوق ذاته، حيث تسيطر كيانات محدودة على مدخلات الإنتاج الأساسية، بدءًا من الأعلاف والأمصال، مرورًا بسلالات الجدات والكتاكيت، وصولًا إلى قدرات التخزين الضخمة في الثلاجات.

وهذه السيطرة تمنحها قدرة كبيرة على التأثير في الأسعار، سواء عبر تقليص المعروض أو التحكم في توقيتات الطرح.

وتشير شهادات ميدانية إلى أن أسعار الكتاكيت شهدت تذبذبًا حادًا، إذ انخفضت سابقًا إلى 8 جنيهات، قبل أن تقفز إلى 35 جنيهًا، ما أدى إلى خروج أعداد كبيرة من صغار المربين الذين يمثلون نسبة معتبرة من الطاقة الإنتاجية للبلاد.

ومع تقلص أعدادهم، أصبح السوق أكثر عرضة للاحتكار، ما انعكس في ارتفاعات متتالية في أسعار الدواجن. كما تزامنت هذه التطورات مع ارتفاع معدلات النفوق في بعض المحافظات، خاصة في مناطق الشمال والوسط، نتيجة تقلبات الطقس وانتشار فيروسات متحورة لم تفلح التحصينات المتاحة في احتوائها بالكامل.

ويؤكد مربون أن غياب الدعم الفعلي في مواجهة الأوبئة ضاعف خسائرهم، حيث سجلت بعض المزارع نفوق ما يقرب من 20 ألف طائر من أصل 50 ألفًا، ما تسبب في ديون متراكمة دفعت بعضهم إلى التعثر المالي.

ويرى متابعون أن التراجع الأخير في الأسعار بنحو 10 جنيهات لم يكن نتيجة زيادة الإنتاج، بل جاء نتيجة تدخلات لفرض تسعيرة جبرية على بعض الوسطاء، وهو إجراء مؤقت لا يعالج ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الأساسية، وفي مقدمتها الأعلاف واللقاحات والطاقة.

الدواجن الفراخ أسعار الفراخ مصر اسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

مورينيو

قبل موقعة دوري الأبطال.. مورينيو يحذر لاعبي بنفيكا من ثأر ريال مدريد

الكاف

كاف يُكافئ الأهلي بعد تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. هياخد كام؟

امام عاشور

نجم الأهلي السابق : توروب أخطأ بإشراك امام عاشور امام الجيش علي حساب اللاعبين الملتزمين

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد