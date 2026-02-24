قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ننشر نص مشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب رضا عبد السلام ، عضو مجلس النواب ، بمشروع قانون بشأن «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لرعاية المصريين المقيمين بالخارج، وتحفيز تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، وربط المزايا والحوافز بحجم التحويلات من النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكة مع أبناء الوطن في الخارج.

وفيما يلي نستعرض نص مشروع القانون كما ورد:

مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- المصري المقيم في الخارج: كل من يقيم خارج جمهورية مصر العربية إقامة فعلية لمدة عام ميلادي متصل على الأقل، ولديه ما يثبت إقامته بدولة الإقامة.
2- المهاجر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد لمدة تزيد على سنة ميلادية، مع احتفاظه بالجنسية المصرية.
3- الهيئة: الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج.
4- الشركة: شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج.
5- نظام النقاط التفاضلية: نظام يمنح نقاطًا مكافئة لقيمة التحويلات من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، بما يتيح الاستفادة من مزايا تصاعدية.
6- الوثيقة الذهبية الإلكترونية: وثيقة إلكترونية تصدر للمصري المقيم بالخارج تتضمن بياناته وتتيح له الاستفادة من المزايا المقررة.

مادة (2):
تلتزم الدولة برعاية ودعم المصريين المقيمين في الخارج، وتدعيم صلتهم بالوطن، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة (3):
تلتزم الهيئة بتوجيه العمالة المصرية للعمل في الدول التي تكفل حماية حقوق العمالة الأجنبية، وفق الاتفاقيات الدولية والثنائية.

مادة (4):
تعمل الشركة على تغطية المصريين المقيمين بالخارج من خلال الوثيقة الذهبية الإلكترونية.

مادة (5):
يكون الترخيص لشركات إلحاق العمالة المصرية بقرار من الهيئة المختصة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز إلغاؤه أو إيقافه حال المخالفة.

مادة (10):
ترتبط المزايا المقررة للمصريين بالخارج بقيمة تحويلاتهم من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية بالبنوك الحكومية، وذلك وفق نظام النقاط التفاضلية.

مادة (11):
يُمنح المصري المقيم بالخارج المعاملة الأكثر تفضيلًا المقررة للمستثمرين داخل البلاد.

مادة (12):
يُمنح المصري المقيم بالخارج تخفيضًا جمركيًا على سيارته الشخصية وفقًا لنظام النقاط التفاضلية.

مادة (13):
يُعفى المصري المقيم بالخارج من الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي بالبنوك الحكومية.

مادة (24):
تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج» تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.

مادة (33):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المصريين بالخارج مجلس النواب البرلمان رضا عبد السلام مشروع قانون المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

ترشيحاتنا

الجبنة القريش

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش على السحور

وصفات علاج البشرة

هتضيع الجفاف والبقع.. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان

فريك بالدجاج

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد