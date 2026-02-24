تامر حبيب عن هند صبري في مناعة: بأحس بهيبة وهي بتعمل المشهد قدامي

أشاد الكاتب تامر حبيب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالفنانة هند صبري في مسلسل مناعة.

وقال تامر حبيب في منشور عبر موقع فيسبوك: مجرد وجود و حضور و كاريزما هند صبري بيحسسك بطعم و معني النجمة، تخيل لو أي حد غير هند، و بالأدق من الأجيال اللي بعدها - مع كل حبي و تقديري و إعجابي بممثلات كتير من الأجيال دي - تخيل لو غير هند هي اللي عملت شخصية غرام في مناعة، فيه هيبة و لمعة و نجومية و حضور و كاريزما ماحدش هايقدر يحققها غيرها، بجد و مش مجاملة و لا مبالغة، أنا بأحس بهيبة كده و هي بتعمل المشهد قدامي…



وتابع تامر حبيب: طبعاً أنا حابب المسلسل جداً و مشدودله و بأشكر كل اصدقائي و زمايلي اللي شاركوا في إن المسلسل يبقي بالجودة و المتعة دي… بس أنا قاصد أخص هند بالذات هنا…. اولاً عشان هي عاملة الدور حلو قوي، و ثانياٍ لإنها ممثلة بقالها سنين كتييييير و بمنتهي الاحترام و الموهبة و الذكاء و التطور بتبني نجمة اسمها هند صبري.