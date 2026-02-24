مسلسل المصيدة الحلقة 7.. خالد سليم يكتشف حقيقة حنان مطاوع ويستغلها في عملية نصب جديدة

شهد مسلسل “المصيدة” الحلقة 7 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث استطاع ياسين “خالد سليم” ان ينقذ فريدة “حنان مطاوع” بعد هروبها من العصابة التى كانت تطاردها ويعرف حقيقتها بانها نصابة.

ورغم ان فريدة نصبت على ياسين الا ان الأخير قرر الا ينتقم منها ويساعدها ويستغلالها فى عملية نصب أخرى على فتاة قامت بسرقته من قبل فى ١٥ مليون جنيه ويستعين بفريدة لترد لياسين فلوسه.

بينما فراس سعيد يقرر ان يراقب منزل فريدة حتى يصل إليها خاصة انها قامت بالنصب عليه واستطاعت الفرار من رجاله

واما تجار العملة يكتشف ان تعرض الى عملية نصب من حنان مطاوع وذلك بعد ان حاول تحويل الأموال من دولار أسود الى أخضر.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.