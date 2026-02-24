«العالم.. أعداد ووحدات».. إصدار جديد لهيئة الكتاب يعيد الاعتبار لفلسفة الرقم ودقته العلمية

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة «دنيا العلم»، كتاب جديد بعنوان «العالم.. أعداد ووحدات» للدكتور فتح الله الشيخ، في محاولة علمية مبسطة لإعادة النظر في علاقتنا بالأرقام، وفهم دلالاتها، وأهمية ضبطها وفق المعايير العلمية الدقيقة.



ينطلق المؤلف من إشكالية تعليم الرياضيات في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن معاناة الطلاب مع هذا العلم ترجع في كثير من الأحيان إلى أساليب تدريس غير مستنيرة، تبدأ منذ اللقاء الأول بين الطفل والأرقام، فإذا اقترن الرقم بالخوف أو الملل، ترسخ النفور في الوعي الجمعي، وأصبحت كلمة «رياضيات» كفيلة بإنهاء أي حديث اجتماعي، أما إذا قُدمت الأعداد بوصفها مغامرة عقلية ومجالًا للاستكشاف، فإنها تفتح الباب أمام رفع مستوى الثقافة الحسابية في المجتمع بأسره.

ويستدعي الكتاب تاريخ الرياضيات بوصفه مدخلًا تحرريًا يبرز تنوع المقاربات والأساليب، بعيدًا عن أسر المناهج المعاصرة. ويستشهد المؤلف بقول عالم الرياضيات الفرنسي بيير سيمون لابلاس، الذي أشاد بعبقرية النظام الهندي في الترقيم الموضعي، القائم على عشرة رموز تتغير قيمتها بحسب موقعها، معتبرًا هذا الابتكار من أعظم ما قدمته الإنسانية للحساب، حتى إنه أفلت من عبقرية أرخميدس وأبولونيوس البرغاوي.

كما يتوقف المؤلف عند التحولات الفكرية الكبرى في تاريخ العلم، مستشهدًا برسالة جاليليو جاليلي إلى يوهانس كيبلر عام 1596، والتي أوردها الفيلسوف والمؤرخ ويل ديورانت في كتابه «يبدأ عصر العقل»، حيث عبّر جاليليو عن دعمه للنموذج الكوبرنيكي رغم سخرية معاصريه، في إشارة إلى صعوبة تقبّل الأفكار العلمية الجديدة.

ويقدم الكتاب عرضًا مبسطًا لمفهوم العدد، متناولًا الأعداد الصحيحة والحقيقية والمركبة، والفروق بين الأعداد النسبية وغير النسبية، والأعداد الجبرية والمتسامية، مع الإشارة إلى إسهامات علماء مثل تشارلز هيرميت وفرديناند فون ليندمان في إثبات طبيعة بعض الأعداد المتسامية. كما يستعرض فئات أخرى مثل الأعداد الأولية، والمربعة، والمثالية، والعشوائية، موضحًا أبعادها النظرية وتطبيقاتها العملية.

ولا يكتفي المؤلف بالجانب النظري، بل يسلط الضوء على أهمية «الأرقام الدالة» (Significant Figures) و«الوحدات الدولية» (SI)، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في البحث العلمي الرصين. فالدقة في التعبير العددي، والالتزام بالنظام المتري، يمثلان شرطًا جوهريًا في المجلات العلمية المحكمة، وهما جوهر هذا الإصدار الذي يسعى إلى ترسيخ ثقافة القياس المنضبط.

ويختتم الدكتور فتح الله الشيخ كتابه بتوجيه الشكر لكل من أسهم في خروجه إلى النور، من أساتذة وزملاء وأفراد أسرته، مؤكدًا أن هذا العمل محاولة لإعادة الاعتبار للعدد، ليس فقط كأداة حساب، بل كعنصر ثقافي وحضاري شكّل مسار الفكر الإنساني عبر العصور.