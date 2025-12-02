قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسامة الجندي: المسابقة العالمية للقرآن هدفها نشر الوعي وتعظيم مكانة كتاب الله

الدكتور أسامة فخري الجندي
الدكتور أسامة فخري الجندي
أحمد سعيد

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون القرآن الكريم، المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر ليست مجرد منافسة على الجوائز، بل هي حدث قرآني متكامل يهدف إلى نشر الوعي وتعظيم مكانة كتاب الله في القلوب.

وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي

وأوضح الدكتور أسامة فخري الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن النسخة الحالية من المسابقة شهدت أرقامًا قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد المتسابقين في التصفيات النهائية 158 مرشحًا، تأهل منهم نحو 115 متسابقًا عبر الاختبارات الأولية أونلاين، ما يعكس توسع المسابقة عالميًا وحضورها الدولي اللافت.

وأشار أسامة الجندي، إلى أن الجوائز المالية بلغت نحو 13 مليون جنيه موزعة على ثمانية فروع تشمل: حفظ القرآن مع التجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، إضافة إلى فروع خاصة بالناشئة، وذوي الهمم، والأسرة القرآنية، والقراءات القرآنية.

وأكد أسامة الجندي، أن المسابقة تهدف إلى بناء وعي قرآني شامل، فلا تقتصر على الحفظ فحسب، بل تشمل تفسير المعاني، وبيان وجوه الإعراب، وتوجيه القراءات، لضمان أن يكون المتسابق حاملًا لرسالة القرآن بشكل متقن وواعٍ.

وأشار الدكتور أسامة فخري الجندي إلى إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور على هذه النسخة تكريمًا لمسيرته المتميزة، معتبرًا أن المسابقة نموذج مصري ملهم في إحياء فنون التلاوة وإكرام حملة القرآن الكريم.

ووجه أسامة الجندي رسالة للمتسابقين: "المسابقة ليست مجرد منافسة على الجوائز، بل شرف الانتماء لكلام الله، والفوز الحقيقي أن يُسطر اسمك في قائمة من يحبهم الله، فلتكن نيتكم خالصة، وأصواتكم جسورًا تهدي القلوب إلى نور القرآن".

الدكتور أسامة فخري الجندي أسامة فخري الجندي وكيل وزارة الأوقاف الأوقاف وزارة الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون القرآن الكريم المسابقة العالمية للقرآن الكريم أسامة الجندي المسابقة العالمية للقرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

شبانة: الاستهتار وغياب الانضباط وراء تعادل مصر مع الكويت

يوسف محمد لاعب نادي الزهور

اتحاد السباحة ينعى لاعب الزهور ويعلن الحداد 3 أيام

مصطفي يحيي

الدكش يكشف كواليس مشادة شريف مع حلمي طولان و تسديدة قفشة ركلة الجزاء

بالصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فيديو

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

المزيد