أسامة الجندي: المسابقة العالمية للقرآن هدفها نشر الوعي وتعظيم مكانة كتاب الله

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون القرآن الكريم، المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر ليست مجرد منافسة على الجوائز، بل هي حدث قرآني متكامل يهدف إلى نشر الوعي وتعظيم مكانة كتاب الله في القلوب.

وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي

وأوضح الدكتور أسامة فخري الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن النسخة الحالية من المسابقة شهدت أرقامًا قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد المتسابقين في التصفيات النهائية 158 مرشحًا، تأهل منهم نحو 115 متسابقًا عبر الاختبارات الأولية أونلاين، ما يعكس توسع المسابقة عالميًا وحضورها الدولي اللافت.

وأشار أسامة الجندي، إلى أن الجوائز المالية بلغت نحو 13 مليون جنيه موزعة على ثمانية فروع تشمل: حفظ القرآن مع التجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، إضافة إلى فروع خاصة بالناشئة، وذوي الهمم، والأسرة القرآنية، والقراءات القرآنية.

وأكد أسامة الجندي، أن المسابقة تهدف إلى بناء وعي قرآني شامل، فلا تقتصر على الحفظ فحسب، بل تشمل تفسير المعاني، وبيان وجوه الإعراب، وتوجيه القراءات، لضمان أن يكون المتسابق حاملًا لرسالة القرآن بشكل متقن وواعٍ.

وأشار الدكتور أسامة فخري الجندي إلى إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور على هذه النسخة تكريمًا لمسيرته المتميزة، معتبرًا أن المسابقة نموذج مصري ملهم في إحياء فنون التلاوة وإكرام حملة القرآن الكريم.

ووجه أسامة الجندي رسالة للمتسابقين: "المسابقة ليست مجرد منافسة على الجوائز، بل شرف الانتماء لكلام الله، والفوز الحقيقي أن يُسطر اسمك في قائمة من يحبهم الله، فلتكن نيتكم خالصة، وأصواتكم جسورًا تهدي القلوب إلى نور القرآن".