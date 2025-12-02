انطلاق الدورة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم في ثوب جديد

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق الدورة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تأتي هذا العام في ثوب جديد كليًا، بدءًا من شعار المسابقة وصولًا إلى تفاصيلها التنظيمية.

وتعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ المسابقة من حيث حجم المشاركة وعدد المتسابقين منذ تأسيسها.

مسابقة عالمية راسخة

وقال أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، إن المسابقة أصبحت فعالية عالمية راسخة، تستقبل مشاركين من مختلف قارات العالم.

وأضاف أن الوزارة أجرت تصفيات أولية إلكترونية لمئات، بل لآلاف المتقدمين، ليصل إلى المرحلة النهائية 158 متسابقا يمثلون 72 دولة، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق المسابقة.

وأكد أن المسابقة ستقام خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، تحت رعاية واهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص سنويًا على تكريم الفائزين في ليلة القدر، وهو ما يعكس مكانة مصر وريادتها في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

مسابقة حفظ وإتقان

وشدد على أن المسابقة لا تعتمد على الحفظ فقط، بل تركز على الإتقان والقراءات المختلفة وفهم الإعراب ومعرفة أسباب النزول والتفسير، ما يجعل الفائزين سفراء حقيقيين للقرآن يجمعون بين الحفظ والفهم الدقيق.