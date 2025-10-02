هيدي كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة هيدي كرم

تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الفضي اللامع مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت هيدي كرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيدي كرم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.