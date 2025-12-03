قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
محافظات

دعم علاجى من جمعية الأورمان لمرضى الفشل الكلوى بقرى أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قدمت جمعية الأورمان الدعم العلاجى لـ 21 مريض فشل كلوى بقرى سلوا والكاجوج بمركز كوم امبو، وقرى الشطب ونجع البحر والعليقات والشيخ إبراهيم بمركز دراو شمال أسوان من خلال توفير الأدوية اللازمة وتقديم الاحتياجات العلاجية داخل مستشفى سلوا ومستشفى دراو بما يخفف من أعبائهم الصحية والمعيشية.

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ مبادرة إنسانية جديدة بمحافظة أسوان لدعم مرضى الفشل الكلوى الأكثر احتياجاً بمركزى كوم امبو ودراو، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع جمعية الأورمان، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أن هذا الدعم يأتى لرفع المعاناة عن المرضى وتخفيف آلامهم، مع العمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة المرض واستعادة دورهم الإنتاجى، فضلاً عن حرص التضامن على أن يشعر المرضى بأن المجتمع يقف خلفهم ويدعمهم بشكل دائم.

دعم علاجى

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن نقص الأدوية يمثل خطراً كبيراً لمرضى الفشل الكلوى، إذ يؤدى إلى تفاقم حالتهم وظهور مضاعفات تعوق الحركة وتؤثر على الصحة العامة.

 وأكد أن الجمعية توفر العلاج والمساعدات الطبية عبر التبرعات بهدف تخفيف آلام المرضى وتشجيعهم على مواصلة العلاج، خصوصاً مع كون أمراض الكلى مزمنة وتستغرق فترات طويلة.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة أسوان لتذليل العقبات أمام عمل الجمعية، مع تنفيذ مسح اجتماعى شامل للأسر المستحقة داخل القرى والنجوع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

