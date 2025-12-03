دعم علاجى من جمعية الأورمان لمرضى الفشل الكلوى بقرى أسوان

قدمت جمعية الأورمان الدعم العلاجى لـ 21 مريض فشل كلوى بقرى سلوا والكاجوج بمركز كوم امبو، وقرى الشطب ونجع البحر والعليقات والشيخ إبراهيم بمركز دراو شمال أسوان من خلال توفير الأدوية اللازمة وتقديم الاحتياجات العلاجية داخل مستشفى سلوا ومستشفى دراو بما يخفف من أعبائهم الصحية والمعيشية.

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ مبادرة إنسانية جديدة بمحافظة أسوان لدعم مرضى الفشل الكلوى الأكثر احتياجاً بمركزى كوم امبو ودراو، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع جمعية الأورمان، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أن هذا الدعم يأتى لرفع المعاناة عن المرضى وتخفيف آلامهم، مع العمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة المرض واستعادة دورهم الإنتاجى، فضلاً عن حرص التضامن على أن يشعر المرضى بأن المجتمع يقف خلفهم ويدعمهم بشكل دائم.

دعم علاجى

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن نقص الأدوية يمثل خطراً كبيراً لمرضى الفشل الكلوى، إذ يؤدى إلى تفاقم حالتهم وظهور مضاعفات تعوق الحركة وتؤثر على الصحة العامة.

وأكد أن الجمعية توفر العلاج والمساعدات الطبية عبر التبرعات بهدف تخفيف آلام المرضى وتشجيعهم على مواصلة العلاج، خصوصاً مع كون أمراض الكلى مزمنة وتستغرق فترات طويلة.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة أسوان لتذليل العقبات أمام عمل الجمعية، مع تنفيذ مسح اجتماعى شامل للأسر المستحقة داخل القرى والنجوع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً .