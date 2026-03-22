إحالة عاملين للجنايات بتهمة خطف طفلة من ذوى الإعاقة وطلب فدية من أسرتها

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ،إحالة عاملين للمحاكمة الجنائية، بتهمة خطف طفلة من ذوى الإعاقة وطب فدية من أسرتها لإطلاق سراحها.







وجاء في أمر الإحالة بالقضية التي حملت رقم 2553 لسنة 2025 أن المتهمين خطفا المجنى من ذوى الإعاقة وكان ذلك بالتحايل حيث اصطحباها الى سكن المتهم الثاني بزعم تقديم المساعدة لها، وتوفير مأوى وطعام فأوراها بذلك عن أعين ذويها وكان ذلك مقونا بطلب فدية مالية من والدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين قبضا على المجنى عليها وهى من ذوى الإعاقة واحتجزاها بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك بأن قاما عقب تنفيذ مخططهما الإجرامى – موضوع الاتهام الأول باحتجازها بمسكن المتهم الثانى فقيدا حركتها الطبيعية حائلين بذلك دون عودتها الى أهلها وذويها عل النحو المبين بالتحقيقات.