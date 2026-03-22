نظر محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر .. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 18600 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، بخلية داعش مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2019، وحتي 26 أكتوبر 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى السابع، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

كما وجه للمتهمين الأول والثامن، تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.