بضمان محل إقامتهم.. إخلاء سبيل المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المصلين في النزهة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل المتهمين بـ القاء أكياس مياه على المصلين أثناء صلاة العيد بمنطقة النزهة، بضمان محل إقامتهم.

وأكد المتهمون أمام جهات التحقيق أن الفتيات الظاهرات في الفيديو لا صلة لهن بالواقعة، وأن الحادثة وقعت بعد صلاة عيد الفطر، كما أنهم وزعوا الحلويات على المصلين وجيرانهم، لكنهم فوجئوا لاحقًا بأشخاص يصعدون على سيارتهم بشكل مستفز، فتطور الأمر بعد صدور ألفاظ مسيئة، ما دفعهم لإلقاء المياه لإبعادهم خوفًا من تلف السيارة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم أحد الأشخاص ونجلاه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.