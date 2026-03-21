إشارات خادشة.. القبض على سائق توك توك تعدى على قائد سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى بالسب على قائد سيارة والإشارة له بإشارات خادشة للحياء بالإسكندرية.





بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد مركبة "توك توك" لخلافات بينهما حول أولوية المرور تعدى خلالها الأخير عليه بالسب وتوجيه إشارات خادشة للحياء له وتهديده بإحداث تلفيات بسيارته على النحو الوارد بمقطع الفيديو .





أمكن تحديد وضبط المركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عاطل "له معلومات جنائية")

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.









