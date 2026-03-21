بتشتغل مسحراتى.. القبض على سيدة ونجليها لتعديهم على امرأة بالعبور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام سيدة ونجليها بممارسة أعمال التسول والتعدى عليها وأسرتها بالسب بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (سيدة ونجليها "يعملون خلال شهر رمضان بمهنة إيقاظ الصائمين من أهالى المنطقة المترددين عليها لتناول السحور) .

وبمواجهتهم أقرت السيدة بحدوث مشادة كلامية بين نجليها والقائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العبور) بسبب قيامهما بالتردد على الشقة محل سكنها عن طريق الخطأ لتحصيل الأجر، وبسؤال الشاكية أيدت ما سبق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.