بسبب الرقص في الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 7 أجانب مع 4 أشخاص في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بموقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص (من بينهم أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول)، وإشعال أحدهم ألعابا نارية (شمروخ)، في الجيزة.

وبالفحص؛ تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (7 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول")، وطرف ثانٍ (4 أشخاص) جميعهم مقيمون بالجيزة؛ وذلك إثر قيام الطرف الأول بأداء حركات استعراضية (رقصة فلكلورية شعبية خاصة بدولتهم احتفالاً بعيد الفطر) وتعطيل حركة المرور عمدا، بنهر أحد الطرق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ومحاولة أحد أطراف الطرف الثاني، المرور بهذا الطريق؛ حال قيادته دراجة نارية، تطورت للتعدي بالضرب، وقيام أحد أطراف الطرف الثاني بإشعال "شمروخ" على النحو الوارد بأحد مقاطع الفيديو؛ في محاولة لترهيب الطرف الأول "دون حدوث ثمة إصابات".

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول “الخناجر البلاستيكية الظاهرة بمقطع فيديو آخر”، وبمواجهتهم؛ تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية.