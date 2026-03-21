خلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى شقيقين بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى عليه وشقيقه وتهديدهما بسلاح أبيض لخلاف بينهم حول الأجرة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بنها من شقيق الشاكى (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها "مصاب بسحجة بالجسم) بتضرره من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض لخلاف بينهما حول قيمة الأجرة.

وفى وقتٍ لاحق توجه للمركز قائد السيارة الميكروباص (سائق – مقيم بدائرة المركز) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والتخلص من الأداة المستخدمة فى التعدي.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

