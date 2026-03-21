تفاصيل التحقيقات في مشاجرة جماهير الجيش المغربي والترجي التونسي بخان الخليلي

تباشر جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحقيقات مع مجموعة من مشجعي الجيش الملكي المغربي وجمهور الترجي التونسي على ذمة القضية رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٠٢٦، وذلك على خلفية مشاجرة حدثت بينهما في منطقة خان الخليلي.

ونفت مصادر قضائية علاقة مباراة الأهلي بالأمر من قريب أو من بعيد، مؤكدة أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن سبب الموضوع هو منع الجمهور من الحضور من قبل الأمن.







من ناحية أخرى، استمعت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، لأقوال المتهمين في واقعة إلقاء أكياس مياه على المصلين بـمنطقة النزهة، عقب تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المتهمون أمام جهات التحقيق، أن الفتيات الظاهرات في الفيديو لا صله لهن بالواقعة وأن الحادثة وقعت بعد صلاة عيد الفطر، كما أنهم وزعوا الحلويات علي المصلين وجيرانهم، لكنهم فوجئوا لاحقًا بأشخاص يصعدون على سيارتهم بشكل مستفز، فتطور الأمر بعد صدور ألفاظ مسيئة، ما دفعهم لإلقاء المياه لإبعادهم خوفًا من تلف السيارة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.