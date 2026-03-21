كانت خناقة واتصالحوا.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على النشر بتصوير أحد الأشخاص حال محاولته التعدي عليه بالبحيرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 18 مارس الجاري، نشبت مشاجرة بين طرف أول (مزارع - والدته) وطرف ثانٍ (مزارع)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب؛ لخلافات بينهم حول الجيرة بالأرض “دون حدوث إصابات”.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم؛ تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهم على النيابة العامة؛ قررت إخلاء سبيلهم عقب تصالحهم.