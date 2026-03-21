كانوا بيعاكسوها.. القبض على طالبين تعديا على فتاة بالضرب في الشارع يالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على إحدى الفتيات بالضرب في القاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 17 مارس الجاري، تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بحدوث مشاجرة بين طرف أول (طالبة "تحمل جنسية إحدى الدول"- مصابة بجرح في الوجه) وطرف ثانٍ (طالب وشقيقه "يحملان ذات الجنسية") جميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم؛ اتهمت الأولى، الطرف الثاني، بمعاكستها، والتعدي عليها بالسب والشتم؛ حال اعتراضها على ذلك، وأنكر الطرف الثاني ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة؛ قررت إخلاء سبيلهم لتصالحهم.