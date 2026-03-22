إخلاء سبيل المتهم بالتعدّى على إحدى الفتيات في منطقة قصر النيل

قررت نيابة قصر النيل اخلاء سبيل المتهم بالتعدى على إحدى الفتيات في منطقة قصر النيل.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بحدوث مشاجرة بين طرف أول ( طالبة "تحمل جنسية إحدى الدول"- مصابة بجرح بالوجه) طرف ثان (طالب وشقيقه "يحملان ذات الجنسية ") جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة ، وبمواجهتهم إتهمت الأولى الطرف الثانى بمعاكستها والتعدى عليها بالسب والشتم حال إعتراضها على ذلك.

وأنكر الطرف الثانى ارتكاب الواقعة.



