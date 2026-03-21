ثاني جلسات محاكمة المتهم بالتحرش في قضية فتاة الأتوبيس

تستكمل محكمة جنح المقطم، الثلاثاء المقبل الموافق 24 مارس 2026، ثاني جلسات محاكمة المتهم في القضية رقم 2014 لسنة 2026 جنح قسم المقطم، والمعروفة إعلاميًا بـ«واقعة فتاة الأتوبيس»، والمتهم فيها بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها وسيلة نقل عام.



كشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأفادت في أقوالها بأنها تعرضت للتحرش اللفظي والملاحقة من قبل المتهم أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم.

وأضافت الفتاة أنها فوجئت بالمتهم يستقل الأتوبيس ذاته الذي كانت تستقله، ويواصل مضايقتها، ما دفعها إلى تصوير الواقعة بهاتفها المحمول، وأوضحت أنها نشرت الفيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للمساعدة، الأمر الذي أدى إلى انتشار المقطع بشكل واسع وسرعة تحرك الأجهزة الأمنية لكشف ملابساته.

من جانبه، نفى المتهم خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي فعل مخالف، وأوضح أنه لم يتم القبض عليه، بل توجه بنفسه إلى قسم الشرطة بعد أن طُلب منه الحضور لسماع أقواله بشأن الواقعة.

وبفحص الفيديو المتداول وتفريغ كاميرات المراقبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع خط سير المتهم وتحديد هويته، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح المقطم للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.