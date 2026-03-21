ضم الأحراز في محاكمة 80 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الثلاثاء المقبل، نظر ضم الأحراز في محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، المتهمين من الأول وحتى السابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام باقي المتهمين بالانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهم الـ14 اتهامات بتمويل الإرهاب.