تفاصيل حبس سائق ميكروباص لاتهامه بدهـ.ــس سيدة في الجيزة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس وإصابة سيدة إثر، ومحاولته الفرار من موقع الحادث بالجيزة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع عقب اصطدام المتهم بدراجة نارية كان يستقلها شخص وبرفقته سيدة، حيث لاذ السائق بالفرار خوفًا من المساءلة القانونية، وخلال محاولته الهروب، تدخل قائد دراجة نارية وتمكن من ملاحقته وإيقافه، قبل تسليمه إلى قوات الشرطة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم نقل المصابة إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة ميكروباص بالاصطدام بإحدى السيدات والتسبب في وفاتها والفرار بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة الميكروباص الظاهرة في الفيديو والتي كانت سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق.