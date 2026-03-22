اعترافات المتهم بإنهاء حياة ابنه بسبب المخدرات ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل ابنه بسبب إدمانه المواد المخدرة ووجهت النيابة للمتهم تهمة ضرب أفضى إلى الموت.





وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أنه لم يقصد قتل ابنه وإنما كان يحاول تعديل سلوكه خاصة بعد تعديه على والدته، كما أنه ابنه يتعاطى المواد المخدرة منذ فترة وحاول مرارا منعه من التعاطى وإدخاله مصحات إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ويوم الواقعة فوجئت بابنى يتعدى على والدته بألفاظ نابية والضرب، لرفضها منحه نقودا لشراء مواد مخدرة، الأمر الذى استشاط غضبى فتعديت عليه بعصا خشبية محاولا منعه من الاعتداء على والدته وتربيته إلا أنه فقد حياته.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شاب داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وتبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن عامل أنهى حياة ابنه بالاعتداء عليه بعصا خشبية، لتعاطيه المواد المخدرة، واعتداء القتيل على والدته بالضرب، للحصول على مبلغ مالي لشراء المخدرات.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.