يرتدي نقابًا.. القبض على شخص بعد بلاغات بمحاولته خطف لأطفال بالعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص يرتدي زيًا نسائيًا ونقابًا في منطقة العجوزة.

جاء ذلك على إثر بلاغات من المواطنين، تفيد بقيامه بمحاولات خطف لأطفال وكبار من الشارع، ما أثار حالة من القلق والفزع في المنطقة.

وعقب ورود البلاغات للجهات الأمنية؛ انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغات، وتمكنت من ضبط المتهم؛ ليتبين بالفحص المفاجئ، أنه يعاني من مرض نفسي، ويتلقى علاجًا دوريًا تحت إشراف طبي، وفقًا لما أفاد به ذويه.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه، حيث تم التحفظ عليه مؤقتًا، وتسليمه لوالده؛ بعد التأكد من حالته الصحية والنفسية، مع التعهد بمتابعته وتلقيه العلاج اللازم، للحيلولة دون تكرار الواقعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في التحقيق وفحص الملابسات بدقة، مع متابعة الحالة حرصًا على سلامة المواطنين.