فهد الشليمي: الخليج يترقب تصعيدا محتملا ضد إيران واستعدادات خاصة للكويت

قال الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، إن المنطقة تشهد حالة من الترقب الشديد في ظل الحديث عن ضربة أمريكية وإسرائيلية محتملة ضد إيران، مشيرًا إلى أن دول الخليج، وخصوصًا الكويت، تستعد للتعامل مع ارتدادات أي تصعيد عسكري محتمل.

وأضاف الشليمي خلال مداخلته عبر تطبيق زووم ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن دول المنطقة سبق أن تعرضت لهجمات صاروخية امتدت لعدة ليالٍ، مؤكدًا أن دول الخليج ليست طرفًا مباشرًا في الحرب لكنها تتأثر بتداعياتها بشكل كبير.

وأوضح الشليمي أن إيران لا تمتلك تطورات نوعية في قدراتها الدفاعية الجوية، مشيرًا إلى السيطرة الجوية للقوات الأمريكية وقوات القيادة المركزية، إلى جانب تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف مواقع استراتيجية. وأضاف أن إيران تمتلك منظومات صاروخية وقواعد إطلاق متحركة، ما يجعل المشهد العسكري حساسًا ويتطلب يقظة من دول الخليج.