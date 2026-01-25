إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة

أصيب 12 شخصًا بينهم سوداني الجنسية بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة دبابة محملة بالعمالة الزراعية، عند الكيلو 68 بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية و7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: هشام محروس عوض قادر كريم، 23 عاما، مقيم العامرية، مصاب بكسر مضاعف بمشط القدم اليسرى وسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد علي إبراهيم عبد الجواد، 15 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وليد محمد عبد الهادي، 48 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب بكدمة بالصدر وكدمة بالزراع الأيمن، حسن رمضان محمد جاب الله، 30 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب كدمة شديدة بالجنب الأيسر، عبد النبي رمضان محمد جاب الله، 38 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب سحجات وكدمات، عطا محمد عبد الهادي عاشور، 38 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالوجه والجسم.

كما أصيب محمد وليد محمد عبد الهادي، 16 عاما، مقيم أبو المطامير، كدمات بالوجه والجسم، أشرف أحمد محمد، 40 عاما، سوداني الجنسية، مصاب بكسر في العمود الفقري، عمرو حمودة ذكي، 19 عاما، مقيم سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هبة عطا محمود عبد العال، 36 عاما، مقيمة أبو المطامير، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، عوض وليد محمد عبد الهادي، 14 عاما، مقيم أبو المطامير، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس، بهاء محمد بدر محمد علي، 36 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.