انتشال سيارة ملاكي من ترعة نجع حمادي بسوهاج

شهدت ترعة نجع حمادي بمحافظة سوهاج، واقعة مثيرة للقلق، حيث انقلبت سيارة ملاكي بالترعة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم انتشالها بواسطة الجهات المعنية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن السيارة كانت قد انحرفت عن الطريق وسقطت داخل الترعة، وتم الدفع بمعدات ثقيلة وأوناش لانتشالها، وخلال عملية الرفع، وإخراج السيارة من المياه.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث كان قائد السيارة قد تمكن من الخروج منها قبل بدء أعمال الانتشال، فيما أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة نتيجة السقوط والانقلاب.

وقامت الأجهزة المعنية بتأمين موقع الحادث، ورفع آثار الواقعة من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع تعطل مصالح المواطنين، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.