قبل مواجهة ريفرز يونايتد ...القيمة التسويقية لفريق بيراميدز

يواجه فريق بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد النيجيري على ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو في نيجيريا في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

القيمة التسويقية ل بيزاميدز وريفرز يونايتد

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 23.50 مليون يورو.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 5".

وكانت بعثة فريق نادي بيراميدز غادرت مقر إقامتها في مدينة أويو في طريقها إلى ملعب مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء اليوم على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.