شاهد مجانا.. تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة اليوم

يستضيف ملعب الكامب نو المباراة المرتقبة بين برشلونة الإسباني والنادي الأهلي في النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر الودية في ختام استعدادات الفريقين للموسم الجديد

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتقام مباراة برشلونة والنادي الاهلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

تنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر قناة أون سبورت، من خلال التردد التالي:

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6