بمشاركة 17 دولة.. بدء العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق العد التنازلي لاستضافة مصر دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر المقبل، بتنظيم مشترك مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك في حدث تاريخي تحط فيه البطولة رحالها على الأراضي المصرية للمرة الأولى.

​وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن استضافة هذا الجمع القاري الكبير تعكس قدرة مصر التنظيمية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز دور الجامعات المصرية في إثراء الرياضة الجامعية، إلى جانب توطيد أواصر التعاون والصداقة بين الشباب الإفريقي.

​وتشهد الدورة مشاركة واسعة تتجاوز 2000 رياضي وإداري يمثلون 81 جامعة من 17 دولة إفريقية، حيث تلتقي هذه الوفود في رحاب الجامعات المصرية لتكريس قيمة التواصل الثقافي والحضاري بجانب التنافس الرياضي.

​ويتضمن برنامج المنافسات خريطة رياضية متنوعة تشمل 18 رياضة رئيسية و3 ألعاب ترفيهية، إضافة إلى 4 ألعاب بارالمبية لترسيخ قيم الدمج وتكافؤ الفرص لدى الطلاب ذوي الهمم، حيث تُجرى الفعاليات في عدد من الصروح التعليمية والرياضية بالقاهرة الكبرى، منها جامعات عين شمس والعاصمة والجامعة الأمريكية، إلى جانب المركز الأوليمبي بالمعادي وملاعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

​وتتزين البطولة بهوية بصرية مستمدّة من الحضارة المصرية القديمة تمثلت في التميمة الرسمية «توتس هوب» لتجسيد طموح الشباب، وتتواصل حاليًا الاستعدادات التنظيمية والإعلامية عبر خطة ترويجية شاملة تضمن خروج هذا الحدث القاري بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها.