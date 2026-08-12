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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات: إطلاق الشعلة بداية رمزية

لحظة اطلاق الشعلة
لحظة اطلاق الشعلة
حسام الحارتي

استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، فعاليات حفل إطلاق شعلة دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر للجامعات - القاهرة 2026، وذلك بحضور وزاري عالي المستوى في مشهد يعكس مكانة مصر الكبيرة واستعدادها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية القارية.

وتحت شعار شعلة واحدة.. قارة واحدة، تستضيف مصر شباب جامعات القارة الإفريقية في أكبر محفل جامعي رياضي إفريقي خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر المقبل بمشاركة 59 جامعة مصرية وعربية وإفريقية من 16 دولة من دول القارة السمراء.

أكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر للجامعات، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على استكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات التنظيمية واللوجستية اللازمة لاستضافة منافسات وفعاليات الدورة والتي تضم 18 لعبة.

وشدد مهدي، على ضمان توفير أفضل الظروف والأجواء للوفود والطلاب والطالبات المشاركين في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر للجامعات - القاهرة 2026.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن انطلاق الشعلة من أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة يمثل البداية الرمزية لرحلتها إلى الجامعات التي ستستضيف منافسات وفعاليات الدورة التي تنظمها مصر للمرة الأولى تاريخيًا.

واختتم دكتور أحمد كامل مهدي حديثه، بأن اللجنة المنظمة تستهدف تقديم دورة متميزة تعكس حجم الإمكانيات التي تمتلكها مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الجامعية بشكل خاص والأحداث الرياضية الكبرى بشكل عام.

وتتوزع منافسات البطولة على عدد من كبرى المنشآت الرياضية والجامعية، حيث تفتح ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة العاصمة، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية أبوابها لاستضافة المنافسات الرياضية، إلى جانب المركز الأولمبي بالمعادي ونادي «النادي» بالعاصمة الإدارية، فيما تحتضن الجامعة البريطانية فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب للحدث.

ومن المقرر أن يستضيف مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي حفل الافتتاح الرسمي للدورة في احتفالية تعكس التقارب والتعاون بين الشباب الجامعي في مختلف أنحاء القارة.

الشعلة وزار الشباب والرياضة وزير التعليم العالي أخبار الرياضة

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